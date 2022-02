Die Allianz hat am Donnerstagabend neben den Geschäftszahlen auch eine milliardenschwere Rückstellung für die Klagen in den USA bekannt gegeben (DER AKTIONÄR berichtete). Während die geringer ausfällt als erwartet, läuft es operativ sehr gut für den deutschen Branchenführer. 3,7 Milliarden Euro legte der Versicherer für Vergleiche mit Großanlegern in den USA und mit Blick auf Gespräche mit US-Behörden zurück. Allerdings rechnet der Vorstand mit weiteren Belastungen, bevor die Angelegenheit komplett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...