München (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsaussichten haben sich verdunkelt, so Dr. Thorsten Polleit von Degussa Goldhandel im aktuellen Marktreport.Es habe sich eine sehr unerfreuliche Konstellation von Faktoren zusammengebraut. Erstens: Der politisch diktierte Lockdown habe Produktionsleistung der Volkswirtschaften stark geschmälert. Produktionsausfälle, Logistikprobleme und Lieferengpässe würden nach wie vor für erhöhte Angebotsknappheit sorgen. Zweitens: Die zurückgestaute Nachfrage baue sich nun ab, beflügele die Konjunktur, treffe dabei aber auf ein verknapptes Angebot und treibe die Güterpreise in die Höhe. Drittens: Die in vielen Ländern politisch forcierte Energiewende arte in einen "Energiepreisschock" aus, der alle Güterpreisen erfassen werde - und sogar die Versorgungssicherheit bedrohen könne. ...

