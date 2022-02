Dublin (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen sieht Interesse und Möglichkeiten für seine Kapazitäten in Asien und in den Schwellenländern und seine Privatmarktstrategien in der RegionManulife Investment Management hat heute die Ernennung von Nicole Kudlek zur Geschäftsführerin für Vertrieb und Beziehungsmanagement in Deutschland bekannt gegeben. Sie wird damit Teil des EMEA-Vertriebsteams. In dieser neu geschaffenen Stelle wird Nicole Kudlek für das Herausarbeiten von Geschäftschancen auf dem deutschen institutionellen Markt verantwortlich sein und damit die weitere strategische Wachstumsinitiative des Unternehmens zum Ausbau des Vermögensverwaltungsgeschäfts in der DACH- und der breiteren EMEA-Region unterstützen."Wir freuen uns sehr, dass Nicole diese neue Position in unserer neuen deutschen Niederlassung angenommen hat und nun im EMEA-Vertrieb tätig ist", erklärte Marco Zanuso, Vertriebsleiter in der EMEA-Region bei Manulife Investment Management. "Nicoles Expertise und das umfassende Netzwerk, das sie im Laufe ihrer Karriere auf dem deutschen Markt aufgebaut hat, werden entscheidend dazu beitragen, unsere Fähigkeiten für Investoren nutzbar zu machen."Nicole bringt über zwei Jahrzehnte an Erfahrung in Institutionen und im Einzelhandel in ihre neue Aufgabe ein. Vor ihrer Stelle bei Manulife Investment Management war sie bei Credit Suisse Asset Management in Frankfurt tätig, wo sie für den institutionellen Vertrieb von Vermögensverwaltungskunden mit Schwerpunkt auf Versicherungsgesellschaften, Rententräger und Finanzverwaltungszentralen verantwortlich war. Sie verbrachte weitere sieben Jahre im Unternehmen als Leiterin des Vertriebs strukturierter Produkte. Hier war sie für Mitteleuropa verantwortlich und leitete Teams in London und Frankfurt.Das neue deutsche Büro von Manulife Investment Management befindet sich in Frankfurt am Main, wo Kudlek tätig sein wird. Nicole Kudlek wird Christos Tsaravas, dem Vertriebsleiter der DACH-Region bei Manulife Investment Management, direkt unterstellt sein und eng mit ihm zusammenarbeiten.Nicole Kudlek erklärte: "Ich freue mich sehr, in einer so aufregenden Phase im Unternehmen mit dabei zu sein und die europäische Präsenz von Manulife Investment Management weiter auszubauen und zusätzliche Fähigkeiten für Investoren in der DACH-Region zur Verfügung zu stellen."Mit einem Vermögen von rund 3,2 Milliarden Euro und einer jährlichen Wachstumsrate von 8,6 % ist Deutschland der größte und am schnellsten wachsende Fondsmarkt in der Europäischen Union.1 Die Expansion in der DACH-Region ist ein wichtiger Schwerpunkt für das europäische Geschäft des Unternehmens. Mit seiner breiten Palette an Strategien für öffentliche und private Märkte sollen zusätzliche Investoren erreicht werden."Unser breites Angebot an asiatischen Anleihen, Aktien und Privatmärkten zieht das Interesse der Anleger besonders auf sich. Bei diesen Diskussionen geht es oftmals um Anlagelösungen für Anleger, die Strategien zur Begrenzung oder Neutralisierung von Kohlenstoff in ihren Portfolios verfolgen", fügte Christos Tsaravas hinzu. "Wir freuen uns, Nicole im Team zu haben, die dabei helfen wird, diese vielfältigen Anlagemöglichkeiten für neue und bestehende Kunden anzubieten."1 Deutschland größter EU-Fondsmarkt (bvi.de)&a=Deutschland+gr%C3%B6%C3%9Fter+EU-Fondsmarkt+(bvi.de)).Informationen zu Manulife Investment Management Manulife Investment Management ist die globale Marke für das weltweite Vermögens- und Vermögensverwaltungssegment der Manulife Financial Corporation. Wir stützen uns auf mehr als ein Jahrhundert finanzieller Verantwortung und die gesamten Ressourcen unserer Muttergesellschaft, um Einzelpersonen, Institutionen und Mitgliedern von Altersvorsorgeplänen weltweit zu betreuen. Unsere führenden Kapazitäten in den öffentlichen und privaten Märkten werden durch eine Investitionspräsenz in 18 Ländern gestärkt. Unser Hauptsitz befindet sich in Toronto. Wir ergänzen diese Fähigkeiten, indem wir Zugang zu einem Netzwerk unabhängiger Vermögensverwalter aus der ganzen Welt bieten und engagieren uns für verantwortungsvolle Investitionen im gesamten Unternehmen. Wir entwickeln innovative weltweite Rahmenbedingungen für nachhaltige Anlagen, engagieren uns gemeinsam mit Unternehmen in unseren Wertpapierportfolios und pflegen einen hohen Standard bei der Verwaltung von Vermögenswerten. Wir sind davon überzeugt, das finanzielle Wohlergehen durch unsere Altersvorsorgepläne am Arbeitsplatz zu unterstützen. Heute vertrauen Rententräger auf der ganzen Welt auf unsere Erfahrung mit der Altersvorsorge, damit ihre Mitarbeiter ihren Ruhestand planen, Geld sparen und den Ruhestand genießen können. Manche Angebote sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. 