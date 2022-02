Die noch immer unsichere Lage in der Ukraine wirkt sich auch auf die US-Börsen aus, zahlreiche Aktien gingen in die Knie. Betroffen sind auch Netzwerkausrüster Cisco und Grafikkartenhersteller Nvidia. Neuerliche Sorgen vor einer russischen Invasion der Ukraine haben am Donnerstag den Handel an den US-Börsen überschattet. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,78 Prozent auf 34.312,03 Punkte. Er rutschte zeitweise auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen. Ukraine-Krise sorgt für sinkende Aktienkurse in den USA Grund dafür ist wohl, dass die US-Regierung den von Moskau angekündigten Teilabzug ...

