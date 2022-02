Es sind turbulente Zeiten an den Kryptomärkten. Nach der jüngsten Erholungsrallye hat der Bitcoin nun wieder mehr als sieben Prozent an Wert verloren. Grund für den erneuten Rücksetzer sind aufflammende Sorgen, dass US-Präsident Joe Biden Kryptowährungen künftig stärker unter Regulierung stellen will.Laut Yahoo Finance will Biden bereits in der kommenden Woche eine "weitreichende" Verordnung zur Regulierung erlassen. Neben existierenden Kryptowährungen wie dem Bitcoin soll unter Berufung auf Regierungskreise ...

