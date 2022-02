Die Aktionäre von Novavax (WKN: A2PKMZ) hatten in den letzten Tagen wenig zu lachen. Trotz einigen Zulassungen in verschiedenen Ländern ging es mit der Aktie zuletzt immer wieder Richtung Süden. Gestern verlor das Papier -3,59% und schloss zu einem Kurs von 83,44 US$. Was benötigt der Titel, um sich von den Tiefs zu lösen und sich wieder zu neuen Höhen aufzumachen? Novavax ist ein in Gaithersburg, Maryland, ansässiges Biotechunternehmen, das Impfstoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...