Hamburg (www.anleihencheck.de) - In den USA ist die Inflation im Januar auf 7,5% YoY gestiegen, was erneut höher war, als der Konsens der befragten Marktteilnehmer erwartet hatte, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Wichtigste Treiber seien erneut die Energiepreise gewesen, die in den Komponenten Transport und Wohnen besonders stark repräsentiert seien. Allerdings zeige die Kernrate von 6,0%, dass der Preisauftrieb auch in der Breite stattfinde. Auffällig sei beispielsweise der hohe Anteil der Mieten bzw. des Mietäquivalents von Hausbesitzern (homeowners equivalent rent) an der Gesamtinflationsrate. Dieser Anteil liege bei 1,0 Prozentpunkten (als Teil von "Housing, Shelter"). In dem gleichen Ausmaß hätten Lebensmittelpreiserhöhungen zur Teuerung im Januar beigesteuert. Vor diesem Hintergrund habe die FED auf der letzten Sitzung, dessen Protokoll nunmehr vorliege, deutlich gemacht, dass ein beschleunigter Straffungskurs bei einigen Mitgliedern der präferierte Weg wäre. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank gehen bislang von fünf Zinserhöhungen in diesem Jahr aus, beginnend am 16. März. (Ausgabe vom 17.02.2022) (18.02.2022/alc/a/a) ...

