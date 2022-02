Die Dongfeng-Marke Voyah hat angekündigt, noch in diesem Jahr erste E-Autos in Europa ausliefern zu wollen. Konkret ist der Marktstart mit dem E-SUV Free in Norwegen geplant, später sollen weitere Länder und Modelle folgen. Bei Voyah handelt es sich um eine sehr junge Marke, der Premium-Ableger des Autobauers Dongfeng hat im August 2021 seine ersten Fahrzeuge in China ausgeliefert. Bis Jahresende ...

