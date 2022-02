Forscher und Experten für angewandte AI sind eingeladen, im Mai 2022 Edmonton zu erkunden

EDMONTON, Alberta, Feb. 18, 2022, die vom 24. bis 27. Mai 2022 stattfindet, hat das Alberta Machine Intelligence Institutedie ersten Reisestipendien in Höhe von 100.000 $ für Nachwuchsforscher und Experten für angewandte künstliche Intelligenz.



"Während wir uns darauf vorbereiten, 20 Jahre Spitzenleistungen in der AI-Forschung zu feiern, freue ich mich, die Welt zur AI Week einladen zu können. Durch das Programm Global Talent Bursary ist es für eine größere Anzahl unserer Kollegen, Alumni und Mitarbeiter finanziell realisierbar, an der Konferenz teilzunehmen. Darüber hinaus bietet es einen hervorragenden Zugang zu unserer großen Community, um zukünftige Vorhaben zu planen. Ich hoffe, dass Sie sich bewerben und zur AI Week kommen, um Ihre nächste Aufgabe zu entdecken, mehr über einen dynamischen Forschungsbereich zu erfahren und Mitarbeiter für neue Projekte zu finden", so Cam Linke, CEO von Amii.

Die über das Programm Global Talent Bursary geförderten Personen erhalten exklusiven Zugang zu den Veranstaltungen der AI Week, darunter ein akademisches Symposium mit Inhalten aus Amiis umfangreichen Quellen von weltweit führenden Forschern, eine VIP-Karriere-Kennenlernparty und anderes mehr. Darüber hinaus bietet Amii Global Talent Stipendien für Personen aus Gruppen an, die in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) typischerweise unterrepräsentiert sind, für Neueinwanderer in Kanada und für Personen aus ländlichen Gemeinden. Die Anträge werden auf der Grundlage einer Selbstauskunft ausgefüllt.

Die Stipendiaten haben außerdem Zugang zu einem speziellen Vortrag zur AI Week von Richard S. Sutton, Chief Scientific Advisor, Fellow und Canada CIFAR AI Chair bei Amii. Dr. Sutton ist einer der weltweit führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet des Reinforcement Learning, Distinguished Research Scientist bei DeepMind und einer der bedeutendsten Denker auf dem Gebiet der AI, des Verstands und der Frage, was Intelligenz bedeutet.

"Ich lade Sie ein, vier Tage lang an Workshops, gesellschaftlichen Ereignissen und Bildungsveranstaltungen teilzunehmen, Experten und Studenten zu treffen und das Ökosystem von Edmonton kennenzulernen. Wir bieten Reisestipendien für Nachwuchswissenschaftler aller Art, und wir freuen uns darauf, Menschen zu treffen und gemeinsam etwas über AI zu lernen", so Sutton.

Die erste AI Week, die von Amii präsentiert wird, ist eine viertägige Veranstaltung, die Albertas 20-jährige Geschichte der Höchstleistung bei AI und maschinellem Lernen feiert. Die Veranstaltung wird vom 24. bis 27. Mai 2022 in Edmonton stattfinden und eine Mischung aus persönlichen, hybriden und digitalen Angeboten umfassen. Mit einem Programm für alle Zielgruppen markiert die Veranstaltung den 5. Jahrestag von Amii und den 20. Jahrestag der Gründung des Amii-Forschungszentrums an der Universität von Alberta. Aktuelle Informationen und Ankündigungen erhalten Sie in der AI Week Insiders List unter www.ai-week.ca .

Die Feier wird eine Vielzahl von Veranstaltungen und Programmen rund um AI und maschinelles Lernen umfassen. Teilnehmer aller Altersgruppen haben die Möglichkeit, mit führenden AI-Experten aus Forschung und Industrie in Kontakt zu treten, die vielversprechenden Möglichkeiten der Technologie zu erkunden und in die Wissenschaft der AI und des maschinellen Lernens einzutauchen. Zu den Veranstaltungen und Aktivitäten, die sowohl für Experten als auch für Anfänger geeignet sind, gehören:

Hauptvorträge, Präsentationen und informelle Gespräche für verschiedene Kenntnisstufen

Ein akademisches Symposium zur AI-Spitzenforschung in Alberta

Eine AI-Talentbörse, die Arbeitssuchende mit potenziellen Arbeitgebern verbindet

Sitzungen für Jugendliche zur Erkundung künftiger Karrieren im Bereich AI

Von Partnerorganisationen organisierte gemeinschaftliche Veranstaltungsreihen

Gesellige Veranstaltungen, Kennenlernparties, Networking-Events und mehr

Die von Amii präsentierte AI Week findet vom 24. bis 27. Mai 2022 an einer Reihe von Veranstaltungsorten in Edmonton statt. In diesem Jahr findet die erste der künftig alljährlich abgehaltenen Veranstaltungen der AI-Community von Alberta statt. Bleiben Sie auf dem Laufenden über Ankündigungen und Programme und tragen Sie sich unter www.ai-week.ca in die AI Week Insiders List ein.

