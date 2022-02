Europäische Banken litten in den letzten Jahren unter den Negativzinsen. Sie konnten die Belastungen nur über höhere Gebühren oder Strafzinsen an die Kunden weitergeben, die ebenfalls oft enttäuscht wurden. Viele Institute und ihre Aktien verloren so stark an Wert. Die Commerzbank (WKN: CBK100) wurde zudem bereits von der Finanzkrise hart getroffen, weshalb der deutsche Staat noch heute 15,6 % der Anteile hält. Wovon die Commerzbank profitiert Doch aufgrund der aktuell hohen Inflation muss die Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...