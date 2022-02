Der Vorstand der quirion AG, eine Tochter der Quirin Privatbank AG, will weitere Kapitalmaßnahmen zur Wachstumsfinanzierung stemmen: So beabsichtigt die Gesellschaft die Erhöhung des Grundkapital in mehreren Schritten. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats soll danach auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals das Grundkapital in einem ersten Schritt von derzeit 626.485 auf 657.806 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...