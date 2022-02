Rückblick: Der DAX befindet sich weiterhin klar in einem Abwärtstrend mit einer Kette von tieferen Hoch- und tieferen Tiefpunkten. Aufwärtskorrekturen liefen in den Vorwochen spätestens am 50er-EMA im Tageschart aus, der in der Regel die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...