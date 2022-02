Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Allianz legt Zahlen vor ++ VW rüstet auf ++ Nestle mit starkem organischen Wachstum.

> MÄRKTE & KURSE | Die Ukraine-Krise hielt auch am Donnerstag die US-Börsen in Atem. Der von Russland angekündigte Truppenabzug wird von der Nato als Falschinformation eingestuft. Ein weiterer Ausbau der russischen Militärpräsenz ist nach Einschätzung der Nato wahrscheinlich. Schlechte Konjunkturdaten drückten die Stimmung an der Wall Street zusätzlich. Unter anderem stiegen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark. Der Dow Jones sank um 1,78 % auf 34.312 Punkte. Der S&P 500 (- 2,12 % auf 4.380 Punkte) und der Nasdaq 100 (- 2,96 % auf 14.171 Punkte) gaben noch stärker nach. In Deutschland standen heute Morgen die Jahreszahlen der Allianz im Fokus. Der Versicherungskonzern verbuchte 2021 eine Rekordgewinn von 13,4 Mrd. €. Zugleich nahm der Vorstand Rückstellungen von 3,7 Mrd. € bekannt, die für Entschädigungszahlungen im Streit mit US-Hedgefonds gebildet werden. Die Allianz-Aktie notierte im frühen Handel mit 1,2 % im Minus. Der Dax zeigt sich trotz der Ukraine-Krise recht stabil und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,07 % bei 15.278 Punkten.

VW will offenbar für die Aufholjagd auf Tesla weiter aufrüsten.

