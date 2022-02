DGAP-News: HORNBACH Baumarkt AG / Schlagwort(e): Personalie

HORNBACH Baumarkt AG: Hornbach Baumarkt AG verlängert Vertrag mit CTO Andreas Schobert bis Dezember 2027



18.02.2022 / 10:32

Vorstands-Personalia Hornbach Baumarkt AG verlängert Vertrag mit CTO Andreas Schobert bis Dezember 2027 Bornheim (Pfalz), 18. Februar 2022.

Der Aufsichtsrat der Hornbach Baumarkt AG hat die Bestellung von Dr. Andreas Schobert zum Mitglied des Vorstands über den 31. Dezember 2022 hinaus für weitere fünf Jahre, das heißt für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2027, verlängert. Der 48-Jährige ist seit 2004 für den Hornbach Baumarkt AG Konzern tätig. Vor seiner Erstbestellung als Technologie-Vorstand (CTO) im Januar 2015 leitete er von 2011 bis 2014 den Bereich E-Business und von 2006 bis 2011 den Bereich Vertriebsinnovationen.

Über die HORNBACH Baumarkt AG Die HORNBACH Baumarkt AG ist die größte Tochtergesellschaft der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, einem familiengeführten Baumarkt-Konzern, der an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die HORNBACH Baumarkt AG betreibt 167 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern und beschäftigt rund 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Konzern gehören auch die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandels-unternehmen mit 36 Standorten, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2020/21 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2021) erzielte die HORNBACH-Gruppe einen Nettoumsatz von 5,5 Mrd. € und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Kontakt:

Antje Kelbert

Leiterin Group Communications und Investor Relations

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 602444

antje.kelbert@hornbach.com



Florian Preuß

Leiter Public Relations und Pressesprecher

Hornbach Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 60 2571

florian.preuss@hornbach.com

