Mit viel Vorschusslorbeeren startet Bayer in den heutigen Handel. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund drei Prozent nach vorne. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Bayer erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,3 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 55,74 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...