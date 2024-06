Für den DAX ging es gestern beinahe kontinuierlich abwärts. Er startete zunächst relativ unverändert in den Handel. Am Ende schloss er dann mit einem Abschlag von 1,96 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und ...