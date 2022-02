Mainz (ots) -Mirjam Meinhardt wird neue Hauptmoderatorin des "ZDF-Mittagsmagazins". Am Montag, 14. März 2022, 13.00 Uhr, startet sie in die neue Aufgabe, den Zuschauerinnen und Zuschauern mittags die aktuellen Geschehnisse des Tages und die Hintergründe zu den großen Themen der Zeit zu präsentieren.Seit dem 9. März 2020 ist Mirjam Meinhardt in der Frühschiene des "ZDF-Morgenmagazins" von 5.30 Uhr bis 7.00 Uhr im Präsentationseinsatz. In den zurückliegenden Wochen hatte sie auch bereits gelegentlich das "ZDF-Mittagsmagazin" moderiert. Als Hauptmoderatorin folgt sie auf Jana Pareigis, die seit dem vergangenen Sommer die 19.00-Uhr-"heute"-Ausgabe im ZDF präsentiert, aber auch noch einige Wochen im Jahr durch das "ZDF-Mittagsmagazin" führt. Das macht seit November 2019 zudem vertretungsweise Daniel Pontzen.Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin": "Mirjam Meinhardt hat unseren Zuschauerinnen und Zuschauern in der Frühschiene des 'ZDF-Morgenmagazins' kompetent und anschaulich den Überblick über das Wichtige vom Vortag und die anstehende Tagesagenda gegeben. Nun wird sie in unserem erfolgreichen Nachrichtenmagazin am Mittag neue Akzente setzen."Mirjam Meinhardt, 1981 in Friedberg geboren, hat nach ihrem Studium der Publizistik und Betriebswirtschaftslehre ein journalistisches Volontariat beim SWR absolviert und war dort anschließend ab 2010 für die Hörfunk-Sendungen "SWR 2 Tagesgespräch" und "SWR 2 Aktuell" tätig. Beim "ZDF-Morgenmagazin" ist sie seit März 2020.Das "ZDF-Mittagsmagazin" wird seit April 2018 aus dem ZDF-Hauptstadtstudio gesendet und von der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin" realisiert, zu der auch das "ZDF-Morgenmagazin" gehört. Das "ZDF-Morgenmagazin" wird weiter im Wechsel von Dunja Hayali, Harriet von Waldenfels, Andreas Wunn und Mitri Sirin moderiert.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mittagsmagazinBiografie Mirjam Meinhardt: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/mirjam-meinhardt/"mima" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin"moma" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin (https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin)"heute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichtenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5150099