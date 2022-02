Linz (www.anleihencheck.de) - Die japanischen Januar-Inflationsraten sind schwach ausgefallen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Verbraucherpreise lägen nur 0,50 Prozent über dem Vorjahr, die Konsensschätzung von Analysten habe bei 0,60 Prozent gelegen. Ohne Lebensmittel und Energie liege die Jahresrate sogar bei -1,1 Prozent. Die hohen Produzentenpreise hätten sich nicht auf die Konsumentenpreise übertragen, was auf eine schwachen Konsumnachfrage hindeute. Vor diesem Hintergrund finde die BoJ weiterhin keinen Grund vor, ihrer ultra-lockeren Geldpolitik den Rücken zu kehren. Der Yen dürfte vor diesem Hintergrund weiterhin eher zur Schwäche tendieren. (18.02.2022/alc/a/a) ...

