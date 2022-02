Der Goldpreis trotzt der Geschichte: Obwohl sich Gold stets schwach vor einem vermeintlichen Zinsanhebungszyklus gezeigt hat, dominieren dieses Mal die Bullen. Der Goldpreis erreicht erstmal seit Juni 2020 wieder die Marke von 1.900 Dollar übersprungen. "Das ist ungewöhnlich stark", sagt Markus Bußler. Natürlich spiele hier auch die Russland/Ukraine-Krise eine Rolle. "Aber ich denke nicht, dass es nur Angst-Käufe sind, die den Goldpreis beflügeln." Der Spielverderber ist aktuell der Silberpreis. Während Gold das Hoch aus dem November aus dem Markt genommen hat, hinkt Silber dieser Bewegung noch hinterher und notiert noch deutlich unter der Marke von 25,40 Dollar aus dem November. "Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Rally zunächst von Silber angeführt wird", sagt Markus Bußler. Aber im Sinn einer breiten Bewegung bei den Edelmetallen sollte Silber nun möglichst rasch in die Gänge kommen und zumindest einmal die fallende 200-Tage-Linie überwinden. Bei den Minenaktien dominieren aktuell die großen Produzenten, allen voran natürlich Barrick Gold und Newmont. Aber auch Agnico, die neue Nummer drei der großen Goldproduzenten kommt langsam in Fahrt. "Ich bleibe dabei: Die Übernahme von Kirkland Lake ist für Agnico sinnvoll. Die Aktie hat noch Potenzial." Eine der großen Enttäuschungen der bisherigen Zahlensaison war Coeur Mining. Der nordamerikanische Silber- und Goldproduzent meldete einen bereinigten Verlust, erwartet war ein Gewinn. Zudem hat man die Produktionsprognose nach unten korrigiert und liebäugelt wohl mit einer Kapitalerhöhung. Die Aktie wurde gestern 15 Prozent abgestraft. "Auch wenn es immer in den Fingern juckt, eine abgestürzte Aktie zu kaufen, würde ich hier nicht dazu raten", sagt Markus Bußler. Die Aussicht auf eine Kapitalerhöhung dürfte das Aufwärtspotenzial begrenzen. Weitere Themen in dem Video sind unter anderem die geplatzten Verhandlungen von Osisko Mining mit Northern Star. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube