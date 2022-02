Ein Titel, der es in sich hat: Wir befinden uns womöglich in einer Phase der größten Fehlallokation von Kapital in der Geschichte der Menschheit. Wie die Anführungszeichen verdeutlichen, ist das nicht meine These. Nein, sondern eine, die ich aktuell bei meinen tagtäglichen Recherchen aufgeschnappt habe. Es geht dabei nicht um das Risiko eines Crashs. Primär steht eine maximale Chance im Vordergrund. Lass uns einmal schauen, von wem diese Aussage denn eigentlich kommt und was sie bedeuten kann. Zumindest, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...