Noch in 2007 kratzte die Klöckner-Aktie am Niveau von 52,00 Euro, von diesen Höchstständen hat sich das Papier in den letzten Jahren jedoch merklich entfernt und gab sogar bis März 2020 auf 2,61 Euro nach. Aber bereits seit 2011/2012 hat sich eine starke Barriere um 13,00 Euro abgezeichnet, an der Klöckner zuletzt wieder zu knabbern hatte. Genau in diesem Bereich ist der Wert nämlich im Sommer letzten ...

