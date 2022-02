(shareribs.com) London 18.02.2022 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag erneut nach unten und dürften auch auf Wochensicht verlieren. Grund dafür sind die Berichte über Fortschritte in den Atomverhandlungen mit dem Iran. In den vergangenen Tagen herrschte an den Ölmärkten eine große Unruhe, bedingt durch die Sorgen über einen möglichen Angriff Russlands auf die Ukraine. Bislang ist es dazu nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...