Der Spezialist für Luxus-Reiseservice war per SPAC an die Börse gekommen und schaffte gestern + 648 %! Zum Schlusskurs 92,65 $ beträgt der Börsenwert 1,99 Mrd. $ für das pure Potenzial, eine Nische im Reisegeschäft zu revolutionieren. Der 2011 gegründete Dienstleister aus Denver bietet seit 2019 den "Inspirato Pass" an, eine Art Flatrate für die INSPIRATO-Reiseziele. Im Q3/21 wurde mit rund 700 Beschäftigten ein Rekordumsatz von 65 Mio. $ erzielt (annualisiert und wiederkehrend: 116 Mio. $), dies lag 15 % über dem Niveau von 2019.



