18.02.2022 / 12:40 CET/CEST

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT WKN: 576590

ISIN: DE0005767909

Personalwechsel

18.02.2022

Beendigung des Vorstandsmandats des Alleinvorstands Alf Geßner sowie Entsendung des Aufsichtsratsmitglieds Stefan Preidt in den Vorstand



Der bisherige Alleinvorstand der Fernheizwerk Neukölln AG, Alf Geßner, und der Aufsichtsrat haben sich heute einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des Vorstandsmandats mit sofortiger Wirkung geeinigt. Zugleich hat der Aufsichtsrat der Fernheizwerk Neukölln AG heute beschlossen, das Aufsichtsratsmitglied Stefan Preidt mit sofortiger Wirkung interimsmäßig in den Vorstand zu entsenden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird zu gegebener Zeit über eine dauerhafte Nachfolge im Vorstand entscheiden. FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

