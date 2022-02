Die Ungewissheit über den Ausgang der Ukraine-Krise hat die Anleger an den europäischen Aktienmärkten am Freitag in Schach gehalten. Dax und EuroStoxx50 kamen kaum vom Fleck und notierten bei 15.271 beziehungsweise 4117 Zählern. "Solange US-Präsident Biden nicht müde wird, vor einem zeitnahen Einmarsch Russlands zu warnen und sein Gegenspieler Putin nicht klar einen militärischen Rückzug aus dem Krisengebiet erkennen lässt, dürfte an der Börse nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...