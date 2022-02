Die größte deutsche Direktbank kündigt ein Ende des Verwahrentgelts an. Die ING Deutschland stellt in Aussicht, keine Verwahrentgelte mehr zu erheben, sobald die EZB sich von ihrer Minuszinspolitik verabschiedet hat. Das geht aus Aussagen des ING-Vorstandschefs im Interview mit dem Handelsblatt hervor. Im Gespräch mit dem Handelsblatt hat der Vorstandschef der ING Deutschland das Ende der Verwahrentgelte in Aussicht gestellt. "Sobald die Europäische Zentralbank sich von ihrer Minuszinspolitik verabschiedet, ...

