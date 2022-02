DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



18.02.2022 / 14:00

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 27. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung der 1. Tranche GEA beendet erfolgreich die 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramm über 130,5 MEUR



Im Zeitraum vom 14. Februar 2022 bis einschließlich 17. Februar 2022 wurden insgesamt Stück 106.088 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der GEA Group Aktiengesellschaft erworben. Damit wurde am 17. Februar 2022 der Rückkauf eigener Aktien (1. Tranche) abgeschlossen. Der Rückkauf war mit Bekanntmachung vom 16. August 2021 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt worden und hatte an diesem Tag begonnen. Die Gesamtzahl der vom 14. Februar 2022 bis einschließlich 17. Februar 2022 jeweils erworbenen Aktien ergibt sich aus folgender Darstellung: Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Gewichteter Durchschnittskurs 14.02.2022 49.849 40,36 15.02.2022 30.000 41,25 16.02.2022 2.897 41,64 17.02.2022 23.342 41,64 Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht (http://www.gea.com/de/investoren/share-information/aktienruckkauf/index.jsp). Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. August 2021 bis einschließlich 17. Februar 2022 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 3.169.867 Aktien. Hiermit konnte die 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von EUR 130.534.323,17 erfolgreich abgeschlossen werden. Die zurückgekauften Aktien stellen 1,76 % des Grundkapitals der GEA Group Aktiengesellschaft dar. Die Aktien wurden zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von EUR 41,18 (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben. Der Erwerb der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgte durch eine von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftrage Bank ausschließlich über die Börse. Düsseldorf, 18. Februar 2022 GEA Group Aktiengesellschaft Der Vorstand

