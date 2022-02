Die Valneva Aktie hält sich stabil. Aktuell liegt sie bei 15,14 Euro und damit sogar im Plus. Trotzdem bleibt Valneva in einem unsicheren Bereich. Für die Anleger an der Börse heißt es weiter Warten, zum Beispiel auf News zum Entscheid über Valnevas EU-Zulassungsantrag für den COVID-19 Impfstoff. Die Valneva Aktie im grünen Bereich Die Aktie des französischen Biotechnologieunternehmens Valneva (WKN: A0MVJZ ISIN: FR0004056851 Ticker-Symbol: AYJ) kann ...

