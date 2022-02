2021 war kein gutes Jahr für den Sektor, in den BB Biotech (WKN: A0NFN3) investiert. Der repräsentative Nasdaq Biotech Index (NBI) verlor 1%, was einer Unterperformance gegenüber dem US-Leitindex S&P 500 von 26% entspricht. Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft ist daher zwar ins Minus gerutscht, will allerdings dennoch wie gewohnt ihre Dividende erhöhen. Klingt attraktiv, aber Vorsicht ist geboten. Die Schweizer BB Biotech ist eine Beteiligungsgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...