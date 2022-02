Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 14.40 Uhr - Roku-Aktien fallen den dritten Tag in Folge. Die Titel des Hard- und Software-Herstellers für Video-Streaming-Plattformen liegen vorbörslich knapp 25 Prozent im Minus. Roku gab am Donnerstag nach US-Börsenschluss einen Umsatz unter Expertenerwartungen bekannt und verwies auf Lieferkettenprobleme. Das Unternehmen war einer der ...

