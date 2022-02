Durch den Ukraine-Konflikt wird Gold wieder einmal zum sicheren Hafen Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland wird schon seit mehreren Monaten diskutiert. Die Verstärkung russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine begann aber erst Mitte Dezember. Seitdem sind die Preise vieler Rohstoffe in die Höhe geschossen. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Russland ein wichtiger Produzent eben jener Rohstoffe ist. Gold gehört hingegen nicht zu diesen Rohstoffen, ist für Anleger aber nicht weniger spannend. Denn auch hier fällt das Risiko eines bewaffneten Konflikts zum Vorteil des Kurses aus. Sollte der Krieg Realität werden, könnte Gold zu einer der beliebtesten Absicherungsanlagen der Anleger werden - insbesondere in Zeiten hoher Inflation. Russlands Beziehung zu Gold Russland ist zwar nicht der größte Goldproduzent der Welt, aber doch ein bedeutender Akteur auf diesem Markt. Der Anteil Russlands an der Goldproduktion betrug in den letzten zehn Jahren rund 10 %. Im Jahr 2020 förderte Russland ...

