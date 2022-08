Gold aus dem Golden Triangle: Profitieren Sie von einer der spektakulärsten Gold-Storys der Welt

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Jahren haben Bergbauinvestoren viel über eine der heißesten Explorationsregionen der Welt gehört: das Goldene Dreieck von British Columbia. Diese Region beherbergt einige der größten und reichhaltigsten Mineralvorkommen der Welt.

Der Name Golden Triangle stammt von einem 500 km langen Mineralisierungsgürtel, der sich südlich von Atlin im Norden von British Columbia nahe der Grenze zum Yukon bis nach Kitsault, südöstlich von Stewart, British Columbia, erstreckt - ein Gebiet, das historisch mit der Molybdän- und Silberproduktion in Verbindung gebracht wurde. Es ist der südliche Teil, der dem Goldenen Dreieck seinen Namen gibt, da er viele früher produzierende Minen beherbergt hat.

Was diese Region so spannend macht, ist, dass die Geologie eine Vielzahl von Mineralvorkommen enthält. Es gibt Edelmetalle wie Gold und Silber, aber auch und vor allem unedle Metalle wie Kupfer und Molybdän.

Das Goldene Dreieck liegt innerhalb des Hydrothermalsystems Sulphurets, das eine der größten Mineralkonzentrationen der Welt beherbergt:

188 Millionen Unzen Gold geschätzte Reserven, davon 47,5 Millionen nachgewiesen

1,2 Milliarden Unzen Silber, davon 214 Millionen nachgewiesen

55 Milliarden Pfund Kupfer, davon 10 Milliarden nachgewiesen

Der größte Teil der Mineralisierung des Goldenen Dreiecks wurde durch vulkanische Aktivität während der späten Trias und frühen Jurazeit gebildet - und das Gelände des Gebiets wird oft als Stikinia- oder Stikine-Terrain bezeichnet.

Alle im Goldenen Dreieck gebildeten Mineralvorkommen haben ein gemeinsames Merkmal: Sie befinden sich alle nahe der Oberfläche in Tiefen von 2.000 bis 2.500 Metern. Daher hat die normale kontinuierliche Erosion der Erdoberfläche einen einfachen Zugang zu vielen dieser Ablagerungen ermöglicht.

Die Eskay Creek Mine wurde zum weltweit hochgradigsten Goldproduzenten, als sie 1994 in Betrieb ging. Sie produzierte über 3 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 45 g/t und 160 Millionen Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 2,2 g/t bis zur Schließung im Jahr 2008.

Unsere heutige Neuvorstellung Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) erwarb im Juli 2020100 % des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek von Barrick Gold Corp (TSE: ABX).

Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich die Unternehmenspräsentation auf der Invest in Stuttgart an. Katie McKenzie, verantwortlich für Kommunikation bei Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) stellt das Unternehmen vor:

Überblick über Eskay Creek

Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) besitzt mehrere Goldprojekte im weltberühmten Golden Triangle in British Columbia und muss sich im Gegensatz zu vielen Goldminenarbeitern in abgelegenen Gebieten Kanadas keine Sorgen um die Infrastruktur machen.

Das Goldene Dreieck ist ein Gebiet, das einige der wichtigsten Goldlagerstätten in der Geschichte Kanadas enthält, und zu den Projekten in der Nähe von Eskay Creek gehören Galore Creek, KSM, Brucejack und Red Chris. Dank diesen Unternehmen ist der Zugang zu Strom und Infrastruktur in der Region hervorragend, und es gibt mehrere Kraftwerke im Umkreis von 20 km um die Grundstücke von Skeena. Der Highway 37 ist in der Nähe, und in Stewart finden Sie das ganze Jahr über Hafenanlagen.

Wie eingangs erwähnt ist Eskay Creek eine früher produzierende Mine und das Projekt war früher eines der hochgradigsten Gold- und Silberprojekte der Welt. Es produzierte zwischen 1994 und 2008 rund 3,3 Millionen Unzen Gold und 160 Millionen Unzen Silber mit Durchschnittsgehalten von 45 g/t Gold und 2.224 g/t Silber.

Der Goldpreis ist heute fast doppelt so hoch wie 2008 und das Projekt verfügt derzeit über Reserven von 3,88 Millionen Unzen Goldäquivalent, basierend auf Gold- und Silberpreisen von 1.475 $ pro Unze bzw. 20 $ pro Unze. Da die gemessenen und angezeigten Ressourcen bei 5,28 Millionen Unzen Goldäquivalent liegen, besteht erheblicher Spielraum für Erweiterungen.

Wir gehen davon aus, dass sich die Ressourcenschätzung von Eskay Creek in den kommenden Jahren weiter verbessern wird, da Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) Anfang dieses Jahres eine bedeutende Zone mit oberflächennaher Vererzung im Liegenden entdeckt hat, die außerhalb der aktuellen Mineralressourcen liegt. Die Lagerstätte wurde Zone 23 genannt und das Unternehmen plant, dort noch in diesem Jahr ein 60.000 Meter umfassendes Bohrprogramm abzuschließen . Diese neue Zone liegt unmittelbar südöstlich des geplanten Tagebaus und hat das Potenzial, die aktuellen oberflächenabbaubaren Ressourcen zu erweitern.

Obwohl die Förderung auf dem Projekt noch nicht begonnen hat, trägt sich Skeena Resources schon in die Geschichtsbücher ein:

Historische Vereinbarung zwischen der Provinz und der Zentralregierung

Das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek, das sich im Tahltan-Territorium befindet, ist das erste Bergbauprojekt, das von einer indigenen Regierung genehmigt wurde!

Chad Norman Day, Präsident der Zentralregierung der Tahltan, zur historischen Vereinbarung:

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Beziehungen zwischen der Tahltan Nation und der Provinz British Columbia. Versöhnung wird nicht mit einem einzigen Schritt erreicht. Sie erfordert ständige Innovation, Zusammenarbeit und das Aushalten von Unannehmlichkeiten. Für das Volk der Tahltan ist die Stärkung und Bewahrung unserer Kultur, unserer Werte und unserer Unabhängigkeit der Grund, warum wir auf diesem Weg weiter vorankommen. Die Zentralregierung der Tahltan hat im Namen des gesamten Volkes der Tahltan deutlich gemacht, dass es im Tahltan-Territorium kein Bergbaurecht von Weltrang geben wird, wenn nicht eine solide Tahltan-Verwaltung vorhanden ist, die ein erstklassiges Wildtier- und Fischereimanagement, strenge Umweltschutzmaßnahmen und die Anerkennung unserer Erklärung von 1910 umfasst. Die Tahltan Nation und die Provinz haben eine lange Reise vor sich, auf der sie den Weg der Versöhnung gehen und leben werden, und wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen gemeinsam weiter auszubauen. Ich danke all jenen, die an diesem historischen Abkommen gearbeitet haben, das die Zuständigkeit der Tahltan über unser Heimatland besser anerkennt. Es hat Generationen gedauert, bis es zustande kam."

Auch Justin Himmelright, Senior Vize Präsident of External Affairs and Sustainability bei Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF), kommentierte das historische Ereignis:

"Als bereits erschlossener Minenstandort mit einem bestehenden Straßenzugang, Abfallentsorgungseinrichtungen, einem nahen gelegenen Zugang zu Ökostrom und einer soliden Wirtschaftlichkeit ist die Zustimmung der Tahltan Nation, auf deren nicht anerkanntem Land Eskay Creek liegt, ein entscheidender Schritt in einem effizienten Genehmigungsverfahren für das Projekt. Sie gibt der Tahltan Nation auch die Gewissheit, dass sie rechtlich befugt ist, Eskay Creek wiederzubeleben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Tahltan-Partnern und den Regierungen von British Columbia und Kanada, um dieses ikonische Projekt wieder in Produktion zu bringen."

Mehr zur historischen Vereinbarung lesen sie hier

fünf unabhängige Analysten geben der Aktie ein "Kaufen" Rating!

Laut Marketbeat haben fünf unabhängige Analysten der Aktie ein "Kaufen" Rating gegeben.

Allesamt berufen sich auf die Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek: Bei 1.550 $ pro Unze Gold und 22 $ pro Unze Silber und unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 5 % hat das Projekt einen Nettogegenwartswert ("NPV") von 1,4 Milliarden CAD (1,1 Milliarden $) und eine interne Rendite nach Steuern liegt bei 56 %.

Bei 1.700 USD pro Unze Gold und 24 USD pro Unze Silber steigt der NPV auf 1,64 Mrd. CAD (1,3 Mrd. USD).

Demgegenüber steht eine aktuelle Marktkapitalisierung von 393 Millionen USD!

Auch wir glauben, dass Eskay Creek heute zu den überzeugendsten Goldprojekten der Welt gehört.

Insgesamt wird Eskay Creek voraussichtlich durchschnittlich 352.000 Unzen Goldäquivalent über eine Minenlebensdauer von 10 Jahren produzieren. Die All-in Sustaining Costs (AISC) über die Lebensdauer der Mine auf Nebenproduktbasis werden auf 548 $ pro Unze Goldäquivalent prognostiziert, was bedeutet, dass Eskay Creek zu einer der kostengünstigsten Goldminen der Welt werden könnte .

Hauptgrund für den starken Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens in den letzten Monaten war der schwache Goldpreis. Das gelbe Metall hat seit Anfang März über 300 $ pro Unze verloren, und wir denken, dies hat die Marktbewertungen von Goldminenunternehmen auf der ganzen Welt stark unter Druck gesetzt.

Profitieren Sie von einer der spektakulärsten Gold-Storys der Welt, die an der Börse noch mit nur 400 Millionen USD bewertet ist!

Den nächsten großen Kurssprung wird die Aktie machen, wenn Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) die endgültige Machbarkeitsstudie veröffentlicht!

Spätestens dann sollten Sie eine erste Position aufgebaut haben

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

