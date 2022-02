Nach zwischenzeitlich leicht positiven Signalen im Konflikt zwischen Russland und dem Westen nimmt an den Finanzmärkten die Furcht vor den Folgen eines Einmarsches Russlands in die Ukraine weiter zu. Rund 30 Minuten vor Beginn der Präsenzbörse pendelt der Dow Jones um die Vortagesschlussmarke. Für den Nasdaq Composite geht es leicht in die Höhe, für den S&P 500 leicht nach unten.Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den Wall-Street-Index ein etwas deutlicherer Verlust ab. Weiter gilt mit Blick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...