Schon im März wird Renault seinen Klassiker Mégane in einer elektrischen Version in den Handel bringen. Der Basispreis soll bei 35.200 Euro liegen. Elektrischer Neuzugang in der Kompaktklasse: Autos wie der VW ID3, der Mercedes EQA oder der BMW iX3 bekommen Konkurrenz aus Frankreich. Zum März bringt Renault den elektrischen Mégane in den Handel. Das hat der französische Hersteller bei der Präsentation in Málaga angekündigt und den Basispreis mit 35.200 Euro beziffert. Mégane E-Tech auf komplett neuer Plattform Mit dem größeren Akku, dem ...

