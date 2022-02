Der Einbruch ihres auf Innovation ausgerichteten Tech-Fonds um 25 Prozent seit Jahresbeginn sei eine Momentaufnahme, glaubt Cathie Wood von ARK Invest. Ihre Tech-Unternehmen im Portfolio seien drastisch unterbewertet.

Gegenüber CNBC sagte sie am Donnerstag: "Wie hatten einen signifikanten Rückgang. Unsere Technologieaktien sind im Verhältnis zu ihrem Potenzial stark unterbewertet. Geben Sie uns fünf Jahre Zeit. Wir führen ein Deep-Value-Portfolio." Zur Erklärung: Deep Value beschreibt ein konzentriertes Portfolio mit einer kleinen Auswahl an Value-Titeln, von deren Erfolg der Fondsmanager im besonderen Maße überzeugt ist.

Viele Tech-Aktien mussten immense Kurseinbrüche in den ersten Wochen des Jahres 2022 hinnehmen. Der Fonds Ark Innovation ETF blieb von dem großen Ausverkauf nicht unberührt. Die im Portfolio enthaltenen Titel wie Zoom, Teladoc Health und Roku zogen den Fonds runter: Rund ein Viertel an Wert verlor er im laufenden Jahr.

"Unsere größte Sorge ist, dass unsere Anleger das, was wir für vorübergehende Verluste halten, in dauerhafte Verluste verwandeln", sagte Wood dem US-Finanznachrichtensender. Sie setze weiterhin auf Titel aus den Bereichen DNA, Automatisierung, Robotik und künstlicher Intelligenz. Sie investiere in Wachstumsunternehmen, die eine Chance haben, mit ihrer Technologie den Markt zu erobern.

Die Gründe für die Kursverluste führt Wood größtenteils auf die Lieferkettenproblematik zurück. Zudem sagte sie bei CNBC, dass "die deflationären Kräfte in der Wirtschaft ziemlich stark sind" und "zurückkehren werden".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US98976E4008,US87918A1051,US77543R1023