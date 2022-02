VWs günstiger Stromer ist zurück: Der Wolfsburger Autobauer bietet seinen E-Kleinwagen E-Up nach einer längeren Pause wieder zur Bestellung an. Die Variante Style "Plus" kostet ab 26.895 Euro vor Abzug des Umweltbonus. VW hatte im September 2020 einen Bestellstopp für den E-Up verhängt. Die Nachfrage war zuvor wegen der Umwelt- respektive Innovationsprämie stark angestiegen, was zu Lieferzeiten von bis zu 16 Monaten geführt hatte. Gerüchte über ein Comeback des Ministromers gab es unter Berufung auf ein Händlerschreiben schon seit Mitte Januar 2022. Einen Tag später bestätigte VW die Informationen offiziell. ...

