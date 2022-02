Halle/MZ (ots) -



Die Politik muss einen neuen Fokus im Pandemiemanagement setzen und die Jüngeren in den Mittelpunkt zu stellen. Man muss sich nur in die Situation der unter 20-Jährigen hineinversetzen, um den Frust ein Stück weit nachvollziehen zu können: Kaum soziale Beziehungen wegen der Schulschließungen, keine Partys zum Schulabschluss, zu wenig Sport in Mannschaft und Verein - um nur Weniges zu nennen. Bei den Kleinsten sieht es mit Blick auf soziale Kontakte nicht besser aus.



Die Pandemie hat die systemischen Probleme in den Schulen und der Gesellschaft erneut aufgezeigt und zudem verschärft. Nur reicht diese Erkenntnis nicht aus, ihr müssen endlich Taten folgen.



