Tokio (ots/PRNewswire) -TOKIO, 18. Februar 2022 PRNewswire/ -- Die Auftaktveranstaltung von Ethanim mit dem Titel "Metaverse: Decentralization and Eternity" fand am 8. Februar in Tokio statt. Takaaki Ansai, der CEO von Ethanim, hielt dabei eine Grundsatzrede zu seinem Designkonzept, seiner Struktur und seinem Entwurf. Diese aufstrebende Technologie bahnt sich zielstrebig ihren Weg in die Metaversums-Welt.Offizielles Debüt von EthanimTakaaki Ansai betonte: "Während sich alle anderen auf Anwendungen der oberen Schicht konzentrieren, geht es Ethanim wirklich um Dezentralisierung. Wir arbeiten daran, diese Blockchain-basierte Plattform zu festigen."Seit der Veröffentlichung des White Paper 1.0 im vergangenen Dezember strebt diese fundamentale Infrastruktur für das Metaversum nach mehr Dezentralisierung.Wichtige Gäste kommen zu WortUnter den Experten und Meinungsführern, die an der Veranstaltung teilnahmen, hielten vier Gäste eine Rede:Hiroyuki Morikawa, Professor an der Graduiertenschule für Ingenieurwissenschaften und dem Forschungszentrum für fortgeschrittene Wissenschaft und Technologie der Universität Tokio.Andy Suzuki, ehemaliger Beamter des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI), ehemaliger Marketingbeauftragter bei Oki Electric Industry Co., Ltd. und Huawei Japan, und jetzt Jurist bei Bango PLC Japan.Jirou Ishii, tätig in den Bereichen Spieleentwicklung, IP-Entwicklung, Drehbuchschreiben, Planung, Story-Ausarbeitung, Aufsicht usw.; Rezensent für die Japan Game Awards seit 2010.Takehiro Ando, Repräsentant von Sisilala TV, Regisseur von DONUTS und Produzent von BLACK STAR -Theater Starless- und Deviation Million Arthur.Im Zuge des Aufwärtstrends des Metaversums bemüht sich Ethanim, gemeinsam mit den Spieleentwicklern neue Wege zu beschreiten. Es ist voraussichtlich nur eine Frage der Zeit, bis Ethanim auf verschiedenen Metaverse-Plattformen auftaucht.Weitere Informationen zu Ethanim:Website: http://www.ethanim.networkTwitter: https://twitter.com/Ethanim_NetworkDiscord: https://discord.gg/Uzkat3zarzFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1749560/image_5022129_6610216.jpgPressekontakt:Guoxuan Jing,jingguoxuan@8lab.cn,+86-13810656265Original-Content von: Ethanim, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161522/5150707