Paris (ots/PRNewswire) -Am 15. Februar besiegte Paris Saint-Germain Real Madrid im Hinspiel der Champions League im Parc des Princes. Mbappe sorgte in der Nachspielzeit für den 1:0-Sieg von PSG gegen Real Madrid.Am selben Tag veranstaltete GEEKVAPE in Paris, Frankreich, die "SHAPE THE FUTURE"-Produkteinführung und stellte offiziell drei neue Produkte der Paris Saint-Germain Edition vor. GEEKVAPE war die erste Marke der Branche, die sich auf ein internationales Fußballfeld wagte und damit die Aufmerksamkeit der Fans weltweit auf sich zog.Die Partnerschaft zwischen Paris Saint-Germain und GEEKVAPE hat seit ihrer Ankündigung für viel Aufsehen gesorgt. Diese lang erwarteten Produkte sind endlich auf den Markt gekommen.GEEKVAPE hat die Messlatte für Mod-, Pod-Mod- und Pod-Produktdesign höher gelegt. Es handelt sich dabei um den Obelisk 65FC, der die Spitzentechnologie der Branche verkörpert, den Geekvape S100, der sich durch ein Gehäuse aus Edelstahl auszeichnet, und den Geekvape 1FC, den weltweit ersten Schnelllade-Pod-Mod. Jedes der drei Produkte ist in einem französischen Blauton gehalten.Die Rechte und Interessen der Zusammenarbeit gehen jedoch darüber hinaus. GEEKVAPE verfügt über eine einzigartige GeekFams-VIP-Lounge im Parc des Princes, und ihre geschätzten Kunden werden eingeladen, ein VIP-Erlebnis zu genießen. GEEKVAPE wird bei Gelegenheit auch signierte PSG-Merchandising-Artikel verteilen, und GeekFams haben die Chance, Geek-Botschafter zu werden und ins Stadion eingeladen zu werden, um die Spieler aus nächster Nähe zu treffen.Wie wir alle wissen, hat die gesamte Branche in diesem Jahr unter dem Einfluss von Covid-19 zu leiden. Trotz zahlreicher Hindernisse hat das GEEKVAPE-Team hervorragende Ergebnisse erzielt.Im Jahr 2021 hat GEEKVAPE seine Position als führende Marke im Bereich BOX MOD weiter gefestigt, und sein Produktsystem war mehr als das. In diesem Jahr ist GEEKVAPE in den Markt für Pods und Einwegprodukte eingestiegen und hat die volle Kategorieaufteilung mit drei Kategorien und fünf Serien realisiert. Sie erhielten auch die Anerkennung der Medien und Partner der Branche. GEEKVAPE erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen bei den prestigeträchtigen Vapouround Awards und Ecigclick Awards.Das globale Vertriebsnetz von GEEKVAPE deckt mittlerweile über 60 Länder und Regionen ab und verzeichnet seit fünf Jahren in Folge ein schnelles Wachstum. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für die Produkte von GEEKVAPE, und die Technologien werden von immer mehr Partnern übernommen. Die Einführung von Co-Branding-Produkten mit PSG ist ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung der Branche.Seit langem steht GEEKVAPE an der Spitze der Branche und ist ständig bestrebt, bessere Produkte für die Kunden zu entwickeln und das ultimative Produkt- und Technologiekonzept zu verfolgen. Dieser kühne und innovative Schritt stärkte den globalen Einfluss der Marke und ihre Markenkultur."Durch die Zusammenarbeit mit Paris Saint-Germain sind wir in der Lage, Themen aus dem Leben und dem Sport zu integrieren, was zu einer vielfältigeren Markenkultur führt, die die Menschen inspiriert", so Potti, Marketingdirektor von GEEKVAPE. GEEKVAPE steht kurz davor, sich in naher Zukunft auf der Weltbühne durchzusetzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1748888/GEEKVAPE_Paris_Saint_Germain_announced_official_partnership_July_23rd_2021.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1748889/Potti_Lan_marketing_director_GEEKVAPE_spoke__SHAPE_THE_FUTURE__launch.jpgPressekontakt:Liu Zhiqi,+86 17825208050Original-Content von: GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161523/5150711