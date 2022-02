SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesischen Elektroauto- und Batterieentwickler BYD rüstet sich für Zukunftstrends und hat nun ein Patent für eine Fingerabdruck-Technologie erhalten. Die BYD Company Ltd. (Build Your Dreams) hat vom zuständigen Marken- und Patentamt in China ein Patent für ein Fingerabdruck-Identifikationsgerät...

Den vollständigen Artikel lesen ...