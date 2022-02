News von Trading-Treff.de Negativer DAX-Wochenabschluss bei 15.000 Zählern nun wieder. Fast alle Aktien waren am Freitag im Minus. Vor dem Wochenende wurde verkauft. Mit Minus im DAX ins Wochenende Auch am letzten Handelstag startete der Index etwas höher als am Vortag in den Handel. Dieser "Vorschuss" von genau 50 Punkten zu einem neuen Tageshoch bei zeitweise über 15.300 Zählern wurde jedoch schnell wieder eingefangen. Bereits in der ersten Handelsstunde ...

