Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Huawei wurde kürzlich von der R.Power Group, einem der größten Akteure auf dem polnischen PV-Markt, ausgewählt, 390 MWp seiner weltweit führenden intelligenten String-Wechselrichter für zahlreiche Solarprojekte in Polen zu liefern.Der Vertrag sieht vor, dass drei Typen von Huawei-Wechselrichtern - SUN2000 215KTL-H0, SUN2000 185KTL-H1 und SUN2000 105KTL-H1 - eingesetzt werden, um die Leistung eines 390-MW-Portfolios von Solarprojekten zu maximieren. Die praxiserprobte Leistung, wie z. B. der hohe Wirkungsgrad, die geringe Ausfallrate und die hohen Energieerträge, verschaffen der Smart PV-Lösung von Huawei einen Vorteil gegenüber anderen Standardlösungen.Die R.Power Group erhielt den Zuschlag für den Verkauf von Strom, der aus dem 390 MWp umfassenden Projektportfolio der in den letzten Monaten durchgeführten Auktion für erneuerbare Energiequellen (RES) erzeugt wurde."Wir fühlen uns geehrt, ein wichtiger Akteur in Polens schnell wachsender PV-Nutzungsindustrie zu sein. Unser Erfolg ist größtenteils auf die hohe Qualität der von uns gelieferten Geräte und Dienstleistungen zurückzuführen. Bei der Umsetzung unserer Projekte arbeiten wir in der Regel mit Branchenführern zusammen - sowohl mit ausländischen wie Huawei, das uns Wechselrichter liefern wird, als auch mit polnischen wie Nomad Electric, einem Unternehmen, das für den Bau, den Betrieb und die Wartung der Anlagen verantwortlich sein wird", sagt Przemek Pieta, Vorstandsvorsitzender der R.Power Group."Wir arbeiten seit vielen Jahren mit R.Power zusammen, um Solarprojekte im großen Maßstab auf dem anspruchsvollen polnischen Markt zu realisieren. Diese von R.Power errichteten Solarparks werden jährlich Hunderte von Gigawattstunden Strom liefern und damit den Übergang Polens zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beschleunigen. Huawei ist für seine hochmodernen Smart-PV-Lösungen bekannt, und wir freuen uns, dass sie von immer mehr Kunden in Polen und auf der ganzen Welt geschätzt werden", kommentierte Maciej B\u0105kala, Business Development Manager bei Huawei Digital Power.Huawei hat die Solarwechselrichter der SUN2000-Serie seit 2013 entwickelt und kontinuierlich verbessert. Das Unternehmen war weltweit das erste, das Unterstützung für bifaciale Module und Solar-Nachführsysteme anbot und maschinelles Lernen und Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) für die Ferndiagnose und die Verringerung des Brandrisikos einsetzte. Heute ist Huawei führend bei der Implementierung von KI-Technologien in der Photovoltaik, einschließlich AFCI und Smart I-V Curve Diagnosis, und hilft Kunden, langfristig mehr Vorteile zu erzielen. Darüber hinaus ermöglichen die Lösungen von Huawei das intelligente Management eines PV-Kraftwerks durch präzise Datenerfassung und -analyse.Pressekontakt:Connie Wang,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5150782