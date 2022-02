Da bahnt sich was Schönes an! Tarachi Gold ist super günstig und wird in 12 Monaten Gold produzieren. Fein!

Quelle: Dronenphoto der Magistral Anlage von Tarachi Gold!

Wirklich gute Zeiten für Tarachi Gold! In den letzten Tagen gab der Explorer seine Pläne für das erste Feldexplorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet La Texana in Sonora, Mexiko, bekannt. Dort hat Tarachi Gold seit knapp einem Jahr das Recht, eine Beteiligung von 100% an La Texana im Rahmen seiner Optionsvereinbarung mit Minerales de Tarachi zu erwerben.

Das Projekt La Texana

Das Konzessionsgebiet La Texana ist ca. 300 Hektar groß und liegt im Goldgürtel Sierra Madre. Dieser Abschnitt der Sierra Madre beherbergt zahlreiche Goldlagerstätten und aktive Goldminen entlang eines nordwestlich-südöstlich verlaufenden Trends. La Texana liegt auf halber Strecke zwischen Agnico Eagles Mine La India und der unerschlossenen Lagerstätte Tarachi.

Quelle: Tarachi Gold

Tarachi Gold geht davon aus, innerhalb diesen Monats mit den Feldarbeiten auf dem Konzessionsgebiet La Texana beginnen zu können. Die Feldarbeiten werden detaillierte geologische und strukturelle Kartierung sowie Gesteinsproben des gesamten Konzessionsgebiets umfassen und rund 45 Tage dauern. Ziel des Explorationsprogramms ist es, das Potenzial des Gebiets für eine Mineralisierung ähnlich den benachbarten Lagerstätten zu beurteilen sowie zukünftige Bohrziele zu identifizieren. Das wird das erste Explorationsprogramm des Unternehmens auf La Texana sein.

Zusätzlich konnte man sich über neues Geld in den Kassen freuen. Mit Hilfe einer nicht vermittelten Privatplatzierung konnte ein Bruttoerlös von 4 Millionen CAD eingenommen werden. Wichtiger Unterstützer dieser Finanzierung mit knapp 2 Millionen CAD war Ausenco Engineering Canada Inc., das somit mit knapp 10% der ausstehenden Stammaktien zu einem wichtigen Ankerinvestor geworden ist. Ebenfalls sollen sich bestimmte Insider des Unternehmens, einschließlich der Direktoren von Inventa Capital Corp., an der Finanzierung beteiligt haben.

Die Erlöse aus der Finanzierung werden für Explorations- und Betriebskapitalzwecke sowie für die laufende Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Magistral in Mexiko verwendet, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, metallurgischer Testarbeiten, der endgültigen Planung und der Erteilung von Genehmigungen. Tarachi erwarb im Jahr 2021 das Mühlen- und Abraumprojekt Magistral in Durango. Magistral umfasst eine Mühle mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und Zugang zu einer Abraumlagerstätte mit gemessenen und angezeigten Ressourcen von 1,26 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,93 Gramm Gold pro Tonne. Tarachi Gold geht davon aus, dass die Anlage Anfang 2023 in Produktion gehen wird.

Die Gespräche zwischen dem Management von Tarachi und potenziellen Fremdkapitalgebern zur Finanzierung des Kapitalbedarfs für die Erschließung von Magistral befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sie in den kommenden Wochen erfolgreich eine Kreditvereinbarung zur Finanzierung eines erheblichen Teils der geschätzten Kapitalkosten von Magistral abschließen wird.

Mit dieser Finanzspritze sollte ein weiterer Meilenstein bis zur Produktion geschafft sein.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

