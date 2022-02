Los Angeles (ots/PRNewswire) -- Das vorgeschlagene grüne Wasserstoffsystem von Angeles Link würde eine tiefgreifende Dekarbonisierung der verteilbaren Stromerzeugung, der schwer zu elektrifizierenden Industrie und des Schwerlastverkehrs im LA-Becken vorantreiben- Der vorgeschlagene Angeles Link könnte bis zu 3 Millionen Gallonen Diesel pro Tag ersetzen und dazu beitragen, gefährliche Luftschadstoffe zu vermeiden, und könnte bis zu vier Erdgaskraftwerken die Umstellung auf grünen Wasserstoff ermöglichen- Der Antrag von SoCalGas sieht ein solides und transparentes Verfahren zur Einbindung von Interessengruppen vor, das eine enge Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, politischen Entscheidungsträgern sowie Interessengruppen aus den Bereichen Umwelt, Arbeitskräfte und Wissenschaft vorsiehtSouthern California Gas Co. (SoCalGas)) kündigte heute seinen Vorschlag an, das landesweit größte Infrastruktursystem für grünen Wasserstoff ("Angeles Link") zu entwickeln, um die Region Los Angeles mit sauberer, zuverlässiger erneuerbarer Energie zu versorgen. In der vorgeschlagenen Form würde der Angeles Link die Integration von mehr erneuerbaren Stromquellen wie Solar- und Windenergie unterstützen und die Treibhausgasemissionen aus der Stromerzeugung, industriellen Prozessen, Schwerlastkraftwagen und anderen schwer zu elektrifizierenden Sektoren der südkalifornischen Wirtschaft erheblich reduzieren. Der vorgeschlagene Angeles Link würde auch die Nachfrage nach Erdgas, Diesel und anderen fossilen Brennstoffen im LA-Becken deutlich senken und so dazu beitragen, die Ziele Kaliforniens und der Region in Bezug auf Klima und saubere Luft schneller zu erreichen."Die Herausforderungen, mit denen wir im Bereich des Klimas konfrontiert sind, erfordern Lösungen von großer Tragweite und Dringlichkeit", sagte Scott Drury, Chief Executive Officer von SoCalGas. "Der Angeles Link ist so konzipiert, dass er sich diesen Herausforderungen direkt stellt. Heute geben wir in Südkalifornien Pläne für eines der weltweit größten Infrastruktursysteme für saubere Energie bekannt, das dazu beitragen soll, Emissionen zu bekämpfen, für die es keine einfachen Antworten gibt. Diese Emissionen - aus Kraftwerken, der Industrie und von schweren Lastkraftwagen - zählen sehr wohl und müssen deutlich reduziert werden, um unsere und die Klimaziele des Staates zu erreichen."Als größtes Produktionszentrum des Landes beherbergt das Los Angeles Becken viele potenzielle Nutzer von grünem Wasserstoff. Wie vorgeschlagen, könnte der grüne Wasserstoff von Angeles Link folgendes bewirken:- Ersatz von bis zu 3 Millionen Gallonen Dieselkraftstoff pro Tag durch den Austausch von dieselbetriebenen Schwerlastwagen durch Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw- Beseitigung von bis zu 25.000 Tonnen smogbildender NOx pro Jahr- Bereitstellung des sauberen Brennstoffs für die Umstellung von bis zu vier Erdgaskraftwerken auf grünen WasserstoffIn der geplanten Form würde der Angeles Link grünen Wasserstoff in einer Menge liefern, die fast 25 Prozent des Erdgases entspricht, das SoCalGas heute liefert. Der Aufbau des Systems für die Bereitstellung eines sauberen alternativen Brennstoffs könnte im Laufe der Zeit und in Verbindung mit anderen künftigen Projekten für saubere Energie die Erdgasnachfrage für den Erdgasspeicher Aliso Canyon verringern und so dessen endgültige Stilllegung erleichtern, während die Region weiterhin mit zuverlässiger und erschwinglicher Energie versorgt wird."Kalifornische Politiker, Vordenker, Unternehmen, Akademiker, Arbeitnehmer und Umweltschützer sind sich einig, dass grüner Wasserstoff für das Erreichen unserer Klima- und Luftreinhalteziele unerlässlich ist", so Drury weiter. "Mit Beziehungen zu Tausenden von industriellen Endverbrauchern, einem regulatorischen Rahmen, der einen transparenten und robusten Stakeholder-Prozess im Dienste des öffentlichen Interesses fördert, und einer außergewöhnlichen Belegschaft, die diese Aufgabe sicher bewältigen kann, ist SoCalGas gut positioniert, um mit Kalifornien zusammenzuarbeiten und diese bahnbrechende Gelegenheit zu nutzen, das größte grüne Wasserstoffzentrum Amerikas aufzubauen. Das Angeles-Link-Projekt wird, wenn es genehmigt und fertiggestellt wird, die Führungsposition unseres Bundesstaates im Bereich der sauberen Energie bis weit in die Zukunft hinein ausbauen und gleichzeitig dazu beitragen, neue Investitionen in Milliardenhöhe anzuziehen und Tausende von qualifizierten Arbeitsplätzen zu erhalten und zu schaffen.""Wenn wir den Klimanotstand erfolgreich bekämpfen wollen, brauchen wir jedes Unternehmen, jeden Arbeitnehmer und jede Gemeinde an vorderster Front", sagte der emeritierte Mehrheitsführer des Senats, Bob Hertzberg (D-Van Nuys). "Dieser Versuch, ein grünes Wasserstoff-Energiesystem im Einzugsgebiet von Los Angeles zu etablieren, ist ein kreativer und einfallsreicher Schritt in diesem Kampf. Es wird nicht nur die Kohlenstoffemissionen drastisch reduzieren, sondern auch gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen.""Wir sind ermutigt, dass SoCalGas ein großes Projekt in Angriff nimmt, das dazu beitragen wird, grünen Wasserstoff hier in Los Angeles Wirklichkeit werden zu lassen", sagte Marty Adams, Chefingenieur und Generaldirektor des Los Angeles Department of Water and Power (LADWP). "Die Entwicklung einer Quelle für sicheren, erschwinglichen grünen Wasserstoff ist der Schlüssel zur Verwirklichung unserer sauberen Energiezukunft bis zum Jahr 2035 und zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit, die wir alle brauchen und auf die wir angewiesen sind. Projekte wie der vorgeschlagene Angeles Link sind ein wichtiger Schritt nach vorn.""Als Präsident der Los Angeles County Federation of Labor ist es meine Priorität, gute gewerkschaftliche Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig nach Lösungen zu suchen, die Arbeitnehmer und ihre Familien schützen, wenn sie von einem harten Arbeitstag zurückkehren", sagte Ron Herrera, Präsident der Los Angeles County Federation of Labor, AFL-CIO . "Der Gedanke, in Los Angeles ein riesiges Zentrum für saubere, grüne Energie zu schaffen, die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeitsplätze zu erhöhen und die Tausenden von Arbeitsplätzen der Mittelklasse für Raffinerie-, Versorgungs- und Elektroarbeiter zu erhalten, ist genau die Art von unkonventionellem Denken, die dieses Projekt darstellt. Das ist richtig gemachte Infrastruktur.""Ein spezielles grünes Wasserstoffsystem ist unerlässlich, um das Ziel des Bezirks Los Angeles, den Übergang zu einem kohlenstofffreien Energiesystem, zu erreichen", sagte Kathryn Barger, die den fünften Bezirk des Bezirks Los Angeles vertritt. "Durch die Dekarbonisierung schwer zu elektrifizierender Industrien wird Angeles Link die Nachfrage nach fossilem Erdgas senken und die Menge an zuverlässiger sauberer Energie in der Region erhöhen. Dies wird L.A. County dabei helfen, weiter nachhaltig zu wachsen, ohne die Treibhausgasemissionen zu erhöhen und die Netzsicherheit zu gefährden.""Die Utility Workers Union of America Local 132 freut sich, Angeles Linkzu unterstützen. Es ist genau die Art von zukunftsorientiertem Energiekonzept, für das sich unsere Mitglieder seit langem einsetzen - Innovation, Schaffung von Arbeitsplätzen in den Gewerkschaften und Aufrechterhaltung einer zuverlässigen und erschwinglichen Infrastruktur", sagte Eric Hofmann, Präsident der Utility Workers Union of America Local 132. "Das ist der Weg, um die Mittelschicht in Kalifornien wieder aufzubauen.""Infrastrukturprojekte wie Angeles Link sind von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung der Vision von grünem Wasserstoff, die wir in HyDeal LA entwickelt haben, da sie niedrige Lieferkosten für Großverbraucher in verschiedenen Sektoren ermöglichen", sagte Janice Lin, Gründerin und Präsidentin der Green Hydrogen Coalition. "Angeles Link setzt die kalifornische Tradition fort, in Sachen Klima eine Vorreiterrolle einzunehmen, und wird dazu beitragen, dass die USA bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff weltweit führend sind. Die Green Hydrogen Coalition schätzt die führende Rolle von SoCalGas bei der Erleichterung des Zugangs zu grünem Wasserstoff in großen Mengen und zu niedrigen Kosten, um den Übergang zu sauberer Energie in der gesamten kalifornischen Wirtschaft zu beschleunigen.""Angeles Link ist der erste echte Vorschlag, den ich gesehen habe, der den Bedarf an Erdgas in der Stadt Los Angeles erheblich senken kann, ohne die Zuverlässigkeit des Netzes zu gefährden", sagte John Lee, Stadtrat von Los Angeles, Distrikt 12 . "Ich unterstütze die Ziele dieses Vorschlags, weil er uns helfen wird, dem Ziel der Stadt, bis 2035 100 % saubere Energie zu erzeugen, einen Schritt näher zu kommen, ohne die Zuverlässigkeit zu gefährden und Arbeitsplätze zu verlieren.""Die heutige Ankündigung von Angeles Link ist genau die unternehmerische Innovation, die die Region Los Angeles braucht, um heute und in Zukunft wettbewerbsfähig und erschwinglich zu bleiben", fügte Tracy Hernandez, Gründungsgeschäftsführerin der Los Angeles County Business Federation (BizFed), hinzu. "Ein florierendes Südkalifornien ist für den Erfolg Kaliforniens unerlässlich. Der Aufbau einer sauberen Energieinfrastruktur ist ein Gewinn für die lokale Wirtschaft, unseren Staat und letztlich auch für das Land.""Wir stehen an der Schwelle zu einem enormen Wachstum bei der Produktion, dem Vertrieb und der Verwendung von grünem Wasserstoff, um einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien und Null-Emissionen in allen Wirtschaftssektoren zu ermöglichen", sagte Jack Brouwer, Direktor des National Fuel Cell Research Center an der University of California, Irvine. "Seit fast einem Jahrzehnt arbeitet SoCalGas mit uns und anderen zusammen, um die Wasserstoffwirtschaft Wirklichkeit werden zu lassen, und hat uns unter anderem beim Bau des landesweit ersten Power-to-Gas-to-Power-Systems direkt auf dem UCI-Campus unterstützt. Angeles Link ist ein großartiges Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn Regierung, Industrie und Wissenschaft für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten.""Um Kohlenstoffneutralität zu erreichen, ist ein integriertes Netz sauberer Kraftstoffe erforderlich, um den Verkehr und die schwer zu elektrifizierende Industrie zu versorgen", sagte Lew Fulton, Direktor des Sustainable Transportation Energy Pathways Program am Institute for Transportation Studies der University of California Davis. "Dieses Projekt wird dazu beitragen, ein grünes Wasserstoffnetz zu entwickeln, das die größten Verkehrs- und Produktionszentren unseres Landes mit dieser Energie versorgen kann und gleichzeitig die weit verbreitete Erzeugung von kohlenstoffarmem, erneuerbarem Strom ermöglicht."Grüner Wasserstoff ist der Schlüssel zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2045Erneuerbarer grüner Wasserstoff hat das Potenzial, in Industrien und Sektoren, in denen Strom aus erneuerbaren Energien allein nicht ausreicht, erhebliche Emissionssenkungen zu erzielen. Forschungsstudien durchgeführt von Energy and Environmental Economics, Inc. ("E3")) und dem National Renewable Energy Laboratory (NREL LA100) unterstreichen den Bedarf an sauberen Kraftstoffen wie grünem Wasserstoff, um die LA100-Netto-Null-Ziele von Los Angeles und die Klimaziele Kaliforniens für die Mitte des Jahrhunderts zu erreichen.Weltweite Investitionen in grünen Wasserstoff tragen dazu bei seine Kosten zu senken. Auf lokaler Ebene zielt HyDeal Los Angeles, eine Initiative der Green Hydrogen Coalition, einer gemeinnützigen Organisation, die vom Los Angeles Department of Water and Power (LADWP), SoCalGas, Mitsubishi Power und anderen unterstützt wird, darauf ab, grünen Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen anzubieten und bis 2030 im LA Becken die Beschaffung von grünem Wasserstoff zu einem Preis von 1,50 $/Kilogramm zu erreichen.Der vorgeschlagene Angeles Link ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Ziele der Region und unterstreicht die Rolle von SoCalGas als Branchenführer im Bereich Wasserstoff. Im Jahr 2015 startete das Unternehmen das erste Power-to-Gas-Wasserstoff-Demonstrationsprojekt in den USA. 2021 wählte die Zeitschrift Fast Company SoCalGas' H2-Hydrogen Home Microgrid-Demonstration als eine der "World-Changing Ideas in North America" aus. Heute hat SoCalGas 10 Wasserstoff-Pilotprojekte auf den Weg gebracht und testet den Transport von Wasserstoff durch die bestehende Erdgasinfrastruktur.Vorläufige MaßnahmenUm das öffentliche Interesse an Transparenz und Rechenschaftspflicht zu fördern, hat SoCalGas heute bei der California Public Utilities Commission (CPUC) einen Antrag auf Genehmigung der Kostenerfassung für die Entwicklung des Angeles Link eingereicht. Das Unternehmen schlägt einen stufenweisen Ansatz vor, bei dem die Interessengruppen in jeder Phase einbezogen werden. Die Bewerbung, hier erhältlich, verfügt Beschreibungen der einzelnen Phasen, einschließlich der Entwicklung eines detaillierten Projektantrags im Rahmen von Phase 3. Mit der Einreichung dieses Antrags befindet sich das vorgeschlagene Angeles Link in der ersten Entwicklungsphase, und die nachfolgenden Phasen erfordern unter anderem weitere behördliche Überprüfungen und Genehmigungen nach Ermessen.SoCalGas' Initiativen für saubere Kraftstoffe unterstützen die Klimaziele KaliforniensZur Unterstützung der kalifornischen Klimaziele und im Einklang mit den Empfehlungen des Pariser Abkommens hat sich SoCalGas ein Netto-Null-Emissionsziel für Treibhausgasemissionen der Bereiche 1, 2 und 3 bis 2045 gesetzt. Die Strategie Aspire 2045 von SoCalGas zielt darauf ab, Kalifornien bei der Energiewende zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft mit einem widerstandsfähigen, sauberen Gasnetz zu unterstützen.Um mehr über die Nachhaltigkeitsbemühungen von SoCalGas zu erfahren und die neue Nachhaltigkeitsstrategie Aspire 2045 von SoCalGas zu lesen, klicken Sie hier.Um mehr über das geplante Angeles Link-Projekt von SoCalGas zu erfahren, klicken Sie hier.Informationen zu SoCalGas SoCalGas®, mit Hauptsitz in Los Angeles, ist Nordamerikas größtes Gasversorgungsunternehmen und versorgt 21,8 Millionen Verbraucher auf 62.000 Quadratkilometern in Zentral- und Südkalifornien mit erschwinglichen, zuverlässigen und zunehmend erneuerbaren Gasdienstleistungen.Das Ziel von SoCalGas ist es, das sauberste, sicherste und innovativste Energieunternehmens in Amerika aufzubauen. 