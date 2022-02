Potsdam (ots) -Trotz der Finanzprobleme beim Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam lehnt der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Wolfgang Huber, einen Rücktritt ab.Er habe sich das sorgfältig überlegt, sagte Huber am Freitagabend in der rbb-Sendung "Brandenburg aktuell". "Ich habe mit dem Kuratorium gesprochen. Das Kuratorium hat davon abgesehen, solche Erwägungen anzustellen. Ich bin davon überzeugt, dass ich im Augenblick, das, was ich an langer Erfahrung in diesem Projekt gesammelt habe, mit allen Tiefen und Höhen, die wir dabei erlebt haben, dass ich das jetzt auch einbringen muss. Dann mag ein anderer Zeitpunkt kommen, an dem ich mich davon zurückziehe, aber nicht jetzt."Weiter sagte der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, er hoffe, dass noch genügend Spendengelder zusammenkommen. Außerdem hoffe er, dass der Bund die benötigten Fördergelder freigibt. "Ich bin zuversichtlich, dass die 4,5 Millionen Euro jetzt auch kommen werden, nachdem im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages gerade in dieser Sitzungswoche andere Anträge zurückgewiesen worden sind."Der Bundesrechnungshof hatte Kritik an der öffentlichen Förderung des Wiederaufbaus der Garnisonkirche geübt. Der Bund habe Fördermittel bewilligt, ohne genau zu wissen, ob überhaupt ausreichend Geld für den Wiederaufbau bereitsteht, hieß es.Pressekontakt:Rundfunk Berlin BrandenburgBrandenburg aktuellChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-22 410brandenburg-aktuell@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5150930