In 3 Sätzen Das Unternehmen ist den Sorgen um die Inflation zum Opfer gefallen. Das Geschäft von Shopify ist nach wie vor lukrativ. Die Wertaussichten für langfristige Anleger sind trotz der Bedenken heute sehr gut. Viele Anleger haben in letzter Zeit erleben müssen, wie ihre Depots an Wert verloren. Nur in den letzten Tagen gab es ein paar Lichtblicke. Das bedeutet jedoch nicht, dass wachstumsstarke Unternehmen nicht weiterhin reizvoll sind. Bei vielen Unternehmen hat es keine grundlegenden Veränderungen ...

