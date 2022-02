Mainz (ots) -Frohsinn und Zuversicht beim Sitzungs-Klassiker "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht": Am Freitag, 25. Februar 2022, überträgt das ZDF ab 20.15 Uhr ein dreistündiges Programm aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Gemeinsam mit den Präsidenten von MCV, MCC, GCV und KCK hat das ZDF ein Programm zusammengestellt, das neben bekannten Symbolfiguren und Mainzer Originalen Überraschungen und Neulinge präsentiert.Den Reigen der politischen Redner eröffnet Erhard Grom, der als Protokoller das Zeitgeschehen aus der Bütt glossiert. Johannes Bersch als Moguntia zählt zu den festen Größen der Fernsehfastnacht aus Mainz, wie auch Florian Sitte, der in die Rolle von Anton Hofreiter schlüpft. Gemeinsam mit Thomas Becker bereiten die beiden exklusiv eine besondere närrische Überraschung vor und statten den Mainzer Närrinnen und Narren als Berliner Dreigestirn einen Besuch ab.Lars Reichow präsentiert im "Fastnachts-Journal" Aktuelles aus Politik und Gesellschaft. Als Schlussredner gesetzt ist Sitzungspräsident Andreas Schmitt. In seiner Paraderolle als Obermessdiener vom Hohen Dom zu Mainz wird er nicht nur die Lachmuskeln strapazieren, sondern den Politikern kräftig die Leviten lesen.Zum typischen Mainzer Mix gehört neben der politisch-literarischen Fastnacht der echte Meenzer Kokolores: Jürgen Wiesmann alias "Ernst Lustig" berichtet von seinen Erlebnissen beim Klassentreffen. Hans Joachim Greb, in der Bütt bekannt als "Hoppes", blickt humorvoll auf die Geschichten des Alltags in diesen Zeiten und Adi Guckelsberger begibt sich als Nachtwächter auf einen pointenreichen Rundgang durch die Stadt. Erstmals dabei ist Marcus Schwalbach, der als urkomischer Gardist von seinen Erlebnissen in der fünften Jahreszeit erzählt.Musikalisch setzt das Programm auf bekannte närrische Lieder und neue Töne: Oliver Mager singt ein Medley seiner großen Hits. Thomas Neger und die HUMBAS erhalten prominente Unterstützung bei ihrer Hymne "Im Schatten des Doms": Bekannte Persönlichkeiten haben den Refrain im Vorfeld jeweils eingesungen und werden zu einem virtuellen Chor zusammengefügt.Neben Gesangsgruppen wie den Schnorreswacklern und Hofsängern wird Sängerin Laura Heinz dabei sein. Ihr Lied "Meenz du bist Heimat" ist eine emotionale Liebeserklärung an die Stadt. Getanzte Fastnacht präsentiert das "Till-Ballett" des MCC, das bei seinem Auftritt musikalisch von DobbelBock mit dem Lied "Alles wieder gut" begleitet wird. Für die Tänzerinnen der Rot-Weissen Funken aus Frickhofen ist der gemeinsame Auftritt mit den Brüdern Matthias und Andreas Bockius eine TV-Premiere.Die Fernsehsitzung wird am 22. und 23. Februar 2022 unter 2G+-Bedingungen vor 150 Anwesenden der Mainzer Garden und Aktiven von MCV, MCC, GCV und KCK aufgezeichnet.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mainzbleibtmainzPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5150953