Bournemouth, England und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Communications Consultants Worldwide Limited (CCww), Innovator von 3GPP®-Technologien und Lekha Wireless Solutions Pvt Ltd. (Lekha), ein Unternehmen für Technologielösungen mit Fachwissen in den Bereichen Kommunikation und eingebettete Systeme, geben heute die Entwicklung eines Prüfstandssystems für NTN (Non-Terrestrial Networks) IoT bekannt. Dazu gehören eine Kombination aus UE-Protokollstapel + PHY sowie ein eNodeB mit integriertem SDR.Globale IoT-Lösungen erfordern eine globale Abdeckung, die durch Satelliten ermöglicht wird, die dort einspringen, wo bodengestütztes zelluläres IoT nicht verfügbar ist. 3GPP® Release 17 wird Schmalbandprotokolle für die Satellitenkommunikation im erdnahen Orbit (LEO) und im geostationären Orbit (GEO) festlegen. CCww und Lekha verwenden ihr gemeinsames NB-IoT-UE-Design der Version 14 und das eNB-Design von Lekha erneut. Beide Systeme werden mit den höheren Doppler-, Rausch- und Verzögerungswerten der Satellitenkommunikation fertig. Die NTN-Versionen von UE und eNB werden mit einem Systemmanager und einem Kanalemulator integriert, um einen Softwareprüfstand zu erstellen, der das Testen von NTN IoT ohne größere Vorabinvestitionen ermöglicht.Die Entwicklung wird teilweise von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) im Rahmen ihres Programms für fortgeschrittene Forschung im Bereich Telekommunikationssysteme (ARTES) für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum finanziert.Die Standard-NB-IoT-UE- und eNB-Software-Stacks werden auf dem Xilinx Zedboard bzw. dem TI SoC ausgeführt und können für die Entwicklung und den Test lizenziert werden; es werden Dienstleistungen für die Produktentwicklung, die Integration und den Live-Test angeboten.Richard Carter, CEO von CCww, sagte: "Nachdem wir mit Lekha ein zellulares NB-IoT UE entwickelt haben, ist es nur natürlich, dass wir zusammenarbeiten, um NTN IoT voranzutreiben. Während unsere Designs die genehmigte Version 17 und spätere Versionen unterstützen, werden wir ein frühes System für Labortests entwickeln."Amarnadha Reddy, Gründungsdirektor von Lekha, fügte hinzu: "Unsere Erfahrung im Bereich SDR ermöglicht es uns, die einzigartigen Ausbreitungseigenschaften des Satellitenbetriebs zu charakterisieren und den effizientesten PHY für den NTN-Betrieb zu entwickeln."Informationen zu CCwwCCww entwickelt, lizenziert und unterstützt seit dem Jahr 2000 eingebettete 3GPP®-Protokollstack-Software für globale Mobilfunkunternehmen; über 3 Milliarden Geräte nutzen die CCww-Technologie. CCww lizenziert tragbare UE-Stacks mit Integrations-, Konformitätsprüfungs- und Unterstützungsdiensten; derzeitiger Schwerpunkt: NTN IoT. CCww ist ein Vollmitglied von ETSI und GSMA Mobile IoT Innovators.Besuch Sie www.ccww.co.uk und treffen Sie sich mit uns auf der MWC; Barcelona, 28. Februar - 3. März; Stand 7A5.Informationen zu LekhaKontakt:Richard Carter, CEO:sales@ccww.co.uk, Tel.: +44 (0)1202 318161Lekha ist ein Technologieunternehmen, das End-to-End-Lösungen für drahtlose Kommunikation und eingebettete Systeme anbietet. Wir lizenzieren Software-Stacks für die 5G-, 4G- und WiMAX-Technologie und bieten Dienstleistungen zur Portierung auf SoC-Prozessorkerne an. Wir verkaufen Telekommunikationsinfrastrukturprodukte, die auf unseren Software-Stacks basieren und private Unternehmensnetzwerke ermöglichen.IP-Angebote umfassen NB-IoT PHY; erfolgreich in kommerzielle SoCs integriert. Die NB-IoT-IP ist für ARM-, Cadence- und Synopsis-Prozessorkerne optimiert und wurde im Hinblick auf geringen Stromverbrauch und Platzbedarf getestet. Die Partnerschaft mit CCww ist der Schlüssel zur Bereitstellung einer integrierten, bewährten Lösung und zur Verkürzung der Zeit für den schnell wachsenden IoT-Markt.Besuch Sie: www.lekhawireless.com und treffen Sie sich mit uns auf der MWC; Barcelona, 28. Februar - 3. März; Stand 2E41.Original-Content von: CCww; Lekha, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161527/5150994