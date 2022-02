Breaking News!: Neuer Monsterauftrag für Vicinity Motor - jetzt 100 Mio. CAD

Quelle: Spartan Capital

Der durchschnittliche Faktor, mit denen Aktien aus dem Sektor der Elektromobilität im Dezember 2021 bewertet waren, betrug 21,8 x vom geschätzten Umsatz für 2022. Spartan schätzt den Umsatz 2022 auf 103 Mio. USD (dies wird auch durch die firmeneiegene Schätzung von 110 Mio. USD unterstützt). Wendet man diesen Faktor tatsächlich an, ergäbe dies einen Börsenwert von rund 2,25 Milliarden USD = 64,15 USD Aktienpreis [!!!].

Der Spartan-Capital-Analyst wendet stattdessen den Faktor 8,5 an, der am unteren Ende der Skala der vergleichbaren Unternehmen angesiedelt ist, und kommt somit auf das Kursziel von 25 USD. Dass dies bei weitem kein utopisches Szenario ist, davon zeugen die bereits am Anfang dieses Berichtes aufgelisteten Großaufträge, die man in diesem noch jungen Jahr schon unter Dach und Fach bringen konnte - Aufträge in der Höhe von 62,5 Mio. CAD stehen schon zu Buche. Das bedeutet, dass man ca. 45% des Plansolls von 140 Mio. CAD schon frühzeitig fixieren konnte.

Um die sich abzeichnende Auftragsflut in allen Segmenten abarbeiten zu können, und auch das begehrte "Made in America"-Siegel zu bekommen, um schließlich auch bei öffentlichen Ausschreibungen gute Karten zu haben, ist die neue Montagehalle im Bundesstaat Washington ein wichtiger Eckpfeiler. Vicinity twitterte kürzlich:

Um die unglaubliche Nachfrage nach unseren ElectricVehicles zu befriedigen, halten wir unseren Standort in WA für unerlässlich. Jeden Tag näher an der Fertigstellung Quelle: Unternehmenstweet

Vicinity Motor Corp. *

WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* ist ein Hersteller von Bussen, die in der Vergangenheit mit Diesel und Erdgas angetrieben wurden. Seit dem Jahr 2021 bietet man nun auch Elektrobusse und zusätzlich auch seit Kurzem Elektro-Klein-LKWs an. Mit diesen Elektrofahrzeugen der neuesten Generation, die man jetzt basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Diesel- bzw. Erdgassektor konstruiert hat, stößt man in eine hochlukrative Sparte vor, in der es unfassbar hohen Bedarf geben wird, ausgelöst durch viele Milliarden an bereitstehenden Fördermitteln, die sowohl in Kanada als auch in den USA genutzt werden können, um den Nahverkehr zu elektrifizieren.