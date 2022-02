Aktien-Schnelltest. Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker.tv). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Schnelltests im Rahmen von Bernecker.tv, Sendung vom 17.02.2022. Themen-Schlaglichter:



++ Mercedes-Benz - So geht Value!

++ NEL ASA - So geht Growth nicht ...

++ ThyssenKrupp - Die bessere Wasserstoff-Alternative?

++ TAAT Global Alternatives - nur Schall und Rauch?

++ DigitalOcean - Guter Kandidat für die Watchlist?

++ AbbVie - Das perfekte Investment?

++ BYD - Intakte Story

++ S&T - Insiderkäufe, und dennoch ...





